Стоимость проезда по М 11 уточнили

Полная тарифная сетка стоимости проезда по всем участкам трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» будет определена в начале ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Без скидок и в выходной день проезд для легкового автомобиля будет стоить 2020 рублей, для грузовика и автобуса, 2710 и 3980 рублей соответственно. В настоящее время на трассе уже уложен асфальт, заканчивается обустройство.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Изначально предполагалось, что движение будет запущено в октябре 2019-го, позднее срок передвинули на ноябрь.

Запуск трассы отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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