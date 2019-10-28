Установлена стоимость проезда по новой трассе между Москвой и Петербургом

Проезд по трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» обойдется в среднем в 1,3–2 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа государственной компании «Автодор», управляющей платными трассами.

Отмечается, что точная стоимость поездки будет зависеть от дня недели и наличия транспондера — устройства, с помощью которого можно оплатить проезд без остановки транспортного средства. Например, проезд от Москвы до Твери в выходные при наличном расчете будет стоить 870 рублей, а от Твери до Петербурга –– 1150 рублей.

В Автодоре пояснили, что варьируемые тарифы коснутся только легковых автомобилей 1-й категории. Транспортные средства 2-й категории смогут проехать по трассе за 1521 рубль с транспондером и 2030 рублей без него. Для 3-й категории проезд будет стоить 2106 и 2710 рублей соответственно, для 4-й — 3188 и 3980 рублей.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Стоимость ее строительства, по данным «Автодора», составила около 550 миллиардов рублей. Изначально предполагалось, что движение будет запущено в октябре 2019-го, позднее срок передвинули на ноябрь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!