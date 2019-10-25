На трассе М-11 уложили асфальт

На трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» уложили последний километр асфальтобетонного покрытия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В общей сложности на заключительном этапе было уложено 757 825 тонн асфальтобетона.В настоящее время на восьмом участке трассы ведутся работы по ее комплексному обустройству, наносится разметка и устанавливаются дорожные знаки.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Предполагается, что стоимость проезда по дороге составит порядка двух тысяч рублей. Это, как говорил Алафинов, эквивалентно нескольким чашкам капучино. Изначально предполагалось, что движение будет запущено в октябре 2019-го, позднее срок передвинули на ноябрь.

Запуск трассы отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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