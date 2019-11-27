Путин открыл главную мегатрассу России

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», — отметил глава государства. По его словам, трассой можно гордиться, а сама она будет способствовать развитию российских регионов.

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Также Путин поручил обустроить новую трассу пунктами отдыха, питания и автозаправочными станциями: «Все должно работать по-современному». По его словам, дорога получит название «Нева».

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих пообещал президенту избежать пробок при въезде в Москву.

Скоростная трасса М-11 соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Ее протяженность составляет 669 километров. Стоимость проезда составит от 2,1 до 3,9 тысячи рублей.

Максимальная скорость движения по трассе сейчас составляет 110 километров в час. В будущем она будет повышена до 130 километров в час.

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