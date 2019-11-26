Тестовый автопробег стартовал по М-11 из Подмосковья

На новой трассе М-11 стартовал тестовый автопробег из Подмосковья до Санкт-Петербурга. Колонну проводил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИАМО во вторник, 26 ноября.

«Дорога будет достойно обслуживаться. Сегодня [стартовал] символический пробег до Санкт-Петербурга. Коллеги поехали, проверят все участки. С точки зрения безопасности здесь все соответствует самым высоким мировым стандартам», — сказал Воробьев.

По его словам, новая трасса позволит разгрузить Ленинградское шоссе, а жители Химки, Солнечногорска и Клина смогут «вздохнуть свободнее».

Губернатор подчеркнул, что власти региона придают большое значение развитию транспортной инфраструктуры, на ремонт дорог ежегодно выделяются значительные средства. По его словам, сейчас реализуется масштабный проект по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Протяженность трассы М-11 составит 670 километров. Магистраль пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость строительства составила около 550 миллиардов рублей.