Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с основными положениями финансовой модели.

В частности, предполагается привлечение капитального гранта в объеме 200,1 миллиарда рублей. Также обсуждается заем из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке ИПЦ +1 процент на 380 миллиардов рублей при средней ставке 5 процентов. С получением таких условий могут возникнуть сложности, отметил источник.

Еще одной формой поддержки авторы финансовой модели видят субсидируемый кредит ВЭБ.РФ и других институтов развития по ставке ИПЦ +5 процентов на 170 миллиардов рублей и срок 17 лет с пятилетним льготным периодом на возврат основного долга.

В финансировании строительства магистрали также примет участие ОАЭ РЖД. РЖД планирует выделить 192 миллиарда рублей. Около 200 миллиардов рублей внесут другие акционеры проекта. Еще 436 миллиардов предоставят российские и международные банки, а на 125 миллиардов планируется выпустить облигационный заем.

Уточняется, что около 2,2 миллиарда евро будет потрачено на подвижной состав. Планируется закупить 42 поезда по 52,3 миллиона евро за каждый.

По расчетам РЖД, в 2030 году пассажиропоток составит 23,3 млн человек, из них 16,3 миллиона человек — по направлению Петербург—Москва. К 2040 году общий пассажиропоток достигнет 28 млн человек.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на сроки завершения работ. Однако, по его словам, обновленная финмодель нуждается в дополнительной верификации и проверке на стресс-сценарии. «Во-первых, резко сократятся доходы населения, что потребует пересмотреть стоимость билета. Во-вторых, массовый переход в онлайн даже в долгосрочной перспективе снизит спрос на бизнес-перевозки между столицами», — отметил он.

В октябре 2019-го сообщалось, что ВСМ оказалась невыгодной для России. Тогда «Коммерсантъ» писал, что трасса не сможет окупиться за счет билетов, а срок окупаемости трассы при капитальных затратах в 1,5 триллиона рублей составит около 50 лет.

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