Предприятия Крыма заключили экспортные контракты с 15 странами

Предприятия Республики Крым в 2019 году и за первую половину 2020 года при содействии Южного регионального центра поддержки экспорта (ЮРЦПЭ) заключили более 50 контрактов с предпринимателями из 15 стран на сумму свыше 20 миллионов долларов. Об этом сообщил во вторник министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, в первом полугодии 2020 года крымские предприятия заключили четыре контракта на сумму 5,8 миллиона долларов, при плановом показателе в 5 миллионов. Перспективы сотрудничества у региона есть со странами Латинской Америки, Персидского залива, Таможенного союза.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.