На Дальнем Востоке появится новая авиакомпания

Авиакомпания для Дальнего Востока будет создаваться как альянс авиаперевозчиков на базе существующей «Авроры» и станет новым предприятием. Об этом вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Трутнева, главная цель создания авиакомпании — обеспечение доступности авиаперевозок. Проработать вопрос создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке президент РФ Владимир Путин поручил по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.