Названа дата возобновления авиарейсов из Иркутска на остров Ольхон

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация ("Сила")» с 17 июля возобновит перелеты из Иркутска на остров Ольхон на Байкале, которые были приостановлены в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как и до пандемии, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям на 19-местном самолете L-410. Время полета составляет 50 минут. Остров Ольхон — единственный населенный остров на Байкале, является популярным туристическим направлением.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.