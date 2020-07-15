Российские власти поручили изучить пути развития экспорта детских товаров

Правительство России поручило Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ) изучить возможности развития экспорта детских товаров, в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Проработка возможности развития экспорта детских товаров, включая санитарно-гигиенические изделия, одежду, игры и игрушки, мебель в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в том числе с использованием российской промышленной зоны в Египте», — говорится в плане мероприятий по развитию индустрии детских товаров в 2020-2024 годах. Ведомства должны предоставить доклад в правительство в первом квартале 2021 года, а далее ежегодно.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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