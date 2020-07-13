Компании российского региона заключили контракты на 7 миллионов долларов

Число компаний Новгородской области, начавших экспорт продукции с начала текущего года, достигло 22 и превысило аналогичный показатель прошлого года в два раза. Общая сумма экспортных контрактов составила около семи миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Среди товаров экспортируемых из региона — безглютеновые хлопья, медовая продукция, детская одежда, полуприцепы, наборы для вышивания, мягкие игрушки, электрокомпоненты. Они поставляются в Республику Беларусь, Казахстан, Швецию, Китай, Эстонию, Германию, Испанию, Бельгию, Азербайджан, Великобританию, Литву, Молдову и в другие страны.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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