В российском регионе запустили онлайн-платформу для продвижения экспорта

Центр поддержки экспорта Кузбасса, созданный для выполнения задач национального проекта Международная кооперация и экспорт, запустил онлайн-платформу для продвижения кузбасских компаний из несырьевого сектора экономики на российские и зарубежные рынки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В настоящее время на платформе размещены данные о 100 подобных компаниях региона. «На портале можно будет сразу ознакомиться со всеми предпринимателями, потом выбрать подходящего в качестве партнера, найти его контакты, наладить сотрудничество», — рассказали в центре.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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