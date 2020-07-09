Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»

Правительственная комиссия по транспорту под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова одобрила предложения по трассировке автотрассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», а также организационную схему управления проекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Проект трассы «Москва — Казань» включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о том, что российские власти ищут техническое решение для удешевления проекта трассы. «Удорожания не будет», — пообещал он.

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Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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