Проект трассы Москва — Казань пообещали удешевить

Российские власти пообещали найти техническое решение для удешевления проекта трассы Москва — Казань. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Удорожания не будет. Мы считаем, что мы найдем технические решения. Мы нашли технические возможности для удешевления строительства. Мы постараемся уложиться в бюджет», — сказал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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