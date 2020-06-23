Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний

Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел на заключительный этап ходовых испытаний. Об этом сообщается на сайте Балтийского завода.

В ближайшие три недели сдаточная команда завода вместе с представителями контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалисты также проведут комплекс испытаний, в том числе проверят работу протурбинной установки, систем электродивижения судна, работу валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики.

Важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

На заводе уточнили, что почти все оборудование на ледоколе произведено российскими компаниями. После возвращения с испытаний судно передадут заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 метра. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Строительство серии из пяти атомных ледоколов включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!