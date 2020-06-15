Мишустин высказался о развитии парка мощных ледоколов в России

Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами высказался о развитии в стране парка мощных ледоколов. Его слова приводит сайт кабинета министров.

Мишустин сообщил, что в России продолжается реализация крупных научных проектов, в первую очередь тех, которые имеют большую технологическую и экономическую перспективу, способны двигать науку вперед и давать новые интересные рынки потенциальным инвесторам. «Один из таких проектов — это строительство серии из пяти атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути. Задачу увеличить грузопоток по этому маршруту поставил президент», — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что развитие этого направления включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Так, в конце мая состоялась закладка серийного атомного ледокола «Якутия», который станет уже четвертым судном проекта. По словам Мишустина, все ледоколы можно использовать «во льдах и в воде, на глубоководных и мелководных трассах». «Подобных нет ни у одной страны в мире. В России же создается целая серия таких судов», — подчеркнул он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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