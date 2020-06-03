Подведены итоги конкурса на реконструкцию аэродрома в Хабаровске

Реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске стоимостью 308,7 миллиона рублей выполнит ООО «Трансстроймеханизация». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайт портала «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно условиям контракта, подрядчику до конца года необходимо выполнить работы по модернизации и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту «Новый», в том числе строительство аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, а также установить ограждение аэропорта, оснастив его техническими средствами охраны. Проект реконструкции входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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