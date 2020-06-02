Названа стоимость строительства аэровокзала в Севастополе

Названа стоимость строительства аэровокзала на Бельбеке в Севастополе. Цена контракта может составить до 900 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты.»

Итоги конкурса планируется подвести 16 июня. Согласно документам, строительство должно начаться в третьем квартале текущего года и завершиться в третьем квартале 2021 года. Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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