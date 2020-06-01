В России сократился объем ипотечных кредитов

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года сократился по сравнению с мартом на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) указывают, что это связано с тем, что «граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!