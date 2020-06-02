Лесопильный комбинат из российского региона увеличил экспорт продукции

Онежский Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ЛДК, входит в лесопильный холдинг Segezha Group), который является градообразующим предприятием для города Онега в Архангельской области, увеличил экспорт почти на 30 процентов за первые четыре месяца года. Об этом говорится в сообщении на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Онежские пиломатериалы из еловых и сосновых пород северной древесины востребованы в Китае, Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Эстонии и Египте.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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