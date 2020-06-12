В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.

В публикации утверждается, что Россия является одной из самых подготовленных к глобальному потеплению стран, поскольку в ее распоряжении имеются подобные корабли.

Достоинствами ледоколов типа «Арктика» в журнале называется используемая конструкция двойного корпуса, позволяющая дробить лед без повреждения самого корабля, а также форма носовой части (закругленный форштевень) атомохода и возможность подтапливания льда впрыскиванием паровых струй.

Издание также отмечает возможность практически неограниченной дальности плавания корабля, которая в конечном итоге может определяться запасами пищи для экипажа.

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В июне 2016 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду самого большого и мощного двухреакторного атомного ледокола в мире «Арктика» — головного в проекте 22220 (ЛК-60Я).

Корабли проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самыми массовыми советскими (российскими) атомными ледоколами. Всего было построено шесть таких кораблей, из которых в настоящему времени четыре утилизированы. Корабли проекта 10520 планируется заменить ледоколами проекта 22220.

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