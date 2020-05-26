В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

В Петербурге на Балтийском заводе заложили третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Новый ледокол назовут «Якутия», он станет четвертым в проекте. Название было выбрано по традиции, согласно которой морские суда Росатомфлота получают имена в честь объектов Северного морского пути или советских атомных ледоколов, которые больше не эксплуатируются.

Головное судно проекта 22220 «Арктика» было заложено в 2013 году, второй ледокол «Сибирь» — в мае 2015 года. В июле 2016 года заложили судно «Урал». Их должны ввести в эксплуатацию до 2022 года.

Четвертый ледокол проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, пятый — в 2027.

Ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в Арктике, они будут пробивать лед толщиной до 2,8 метров. Благодаря конструкции их можно будет использовать не только в арктических водах, но и на полярных реках.

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