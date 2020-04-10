Группа ученых оказалась на раскалывающейся льдине в Арктике и продолжила работу

Группа ученых из международной исследовательской экспедиции MOSAIC по изучению климата Арктики оказалась на разрушающейся льдине, но продолжает работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

В ААНИИ отметили, что из-за разлома льдины ученые начали терять свое оборудование, которое было установлено на долговременный период работы.

Как пишет ТАСС, международная экспедиция MOSAIC, состоящая из ученых из 17 стран, отправилась из Норвегии в центральную Арктику в сентябре 2019 года. Добравшись до места назначения ледокол, на котором перемещались ученые, вмерз в большую льдину — на ней разместился лагерь исследователей.

Во второй половине марта подвижки льда повредили льдину с лагерем, в нем нарушилось электропитание. Ученые продолжили исследования с борта ледокола, со льда, под водой и с использованием вертолета.

В марте сообщалось, что российские ученые будут следить за реакцией вечной мерзлоты на изменение климата с помощью спутниковых систем. Они разработали программный комплекс, который позволит следить за температурой, влажностью и состоянием поверхностной мерзлоты.

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