Вечную мерзлоту в Арктике изучат из космоса

Российские ученые будут следить из космоса за реакцией вечной мерзлоты на изменение климата с помощью спутниковых систем. Об этом сообщается на сайте Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

В сообщении говорится, что научные специалисты создали программный комплекс для изучения характеристик талых и мерзлых минеральных почв в Арктике и на Крайнем Севере и анализа экологических проблем. С его помощью можно следить за температурой, влажностью, состоянием поверхностной мерзлоты.

Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости. Для построения модели были взяты земли арктической тундры Ямала. В подборе точных параметров использовались три вида почв. Позднее выяснилось, что их характеристики преимущественно зависят от количества влаги в земле.

«Проводя анализ сведения о температуре и влажности почвы, а также о состоянии поверхностного мерзлого слоя, в течение нескольких лет можно проследить почвенные изменения в ледниковых зонах, к примеру, таяние вечной мерзлоты, и дать оценку рисков такого процесса», — указали в пресс-службе КНЦ.

В зависимости от типов почв и региона меняются параметры для надежной работы модели. В будущем ученые планируют испытать комплекс на других видах почв и разработать программы для других климатических зон, после чего объединить полученные алгоритмы в целостную систему принятия решений.

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