Самый северный мост через Енисей обойдется в шесть миллиардов рублей

Стоимость строительства самого северного автомобильного моста через Енисей составит шесть миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аукциона.

Путепровод позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в крае. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины, разработка месторождения магнезита, отмечает агентство. Проект включен в комплексный инвестиционный проект и в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Подрядчиком для строительства выбрана компания «Мостострой-11».

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года, был принят осенью 2018 года. Он включает в себя строительство нескольких автомобильных трасс, высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути, строительство российских участков коридора Европа — Западный Китай. На реализацию плана, по расчетам Минфина, потребуется более шести триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!