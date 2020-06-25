Российские авиакомпании получат миллиарды рублей на фоне пандемии коронавируса

Росавиация предоставит 9,75 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на компенсацию потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«С 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний. Ряд авиакомпаний подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам <...> Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года», — отметили в федеральном агентстве.

Также три аэропорта — Шереметьево, Бегишево и аэропорт Казани — получат субсидии в сумме более 800 миллионов рублей. «Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020 года», — добавили там.

Всего на поддержку аэропортов выделят почти 11 миллиардов рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!