В Якутии отчитались о работах по реконструкции местного аэропорта

Работы по реконструкции аэропорта в Верхневилюйске в Якутии планируется завершить в 2020 году. Об этом отчитались в администрации главы республики, передает ТАСС.

Реконструкция воздушной гавани проводится федеральным казенным предприятием «Аэропорты Севера» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В настоящее время подрядчик занимается устройством ограждения аэропорта и расходного склада горюче-смазочных материалов, монтажом опорных трубопроводов ГСМ, а также устройством полов внутренней и наружной отделки здания СПЗ.

Как отметили в администрации главы Якутии, в ближайшие годы в республике завершат реконструкцию еще нескольких аэропортов. Так, в 2021-м работы закончат в авиагаванях Олекминска и Жиганска, а в 2022-м — в аэропорту Нерюнгри. Кроме того, сейчас ведется подготовка к модернизации аэропортов Маган, Усть-Нера и Полярный.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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