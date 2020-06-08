Реконструкция аэропорта Челябинска потребовала более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта России Александр Нерадько. Его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Инвестиции федерального бюджета — это 5,3 миллиардв рублей. И примерно столько же — это частные инвестиции в аэровокзальный комплекс», — уточнил он. Реконструкция ведется с осени 2018 года. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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