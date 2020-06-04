Российские власти приготовились обсуждать предложения по поддержке легпрома

Министерство финансов РФ готово обсуждать предложения по борьбе с контрафактной продукцией легкой промышленности, включая предложения по маркировке и развитию экспорта, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Нужно сделать так, чтобы большие объемы нелегальной продукции, которая по сути дела делает менее конкурентоспособным наш отечественный потенциал легкой промышленности, чтобы минимизировался объем поступлений нелегальной продукции, таких товаров, особенно из Китайской Народной Республики», — констатировал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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