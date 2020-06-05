Москва нарастила промышленный экспорт

Экспорт несырьевых товаров, произведенных предприятиями Москвы, вырос в первом квартале 2020 года на 26,3 процента по сравнению с январем-мартом 2019 года. При этом доля города в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта составляет более 20 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Ведущими отраслями экспорта стали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия. Поставки идут в Великобританию, США, Казахстан, Германию и Белоруссию.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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