Российские авиакомпании начали получать субсидии

Субсидии на частичную компенсацию расходов из-за снижения доходов авиакомпаний в феврале - апреле в связи с падением объема перевозок на фоне коронавируса получили уже почти два десятка авиакомпаний на общую сумму в 9,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Субсидии предоставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", Utair, Azur Air, Red Wings, Smartavia, "Уральские авиалинии", S7, "Азимут", "Северсталь", iFly, Royal Flight, "Икар", Nordwind, "ЮТэйр-вертолетные услуги", "РусЛайн"», — уточнили в «Росавиации».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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