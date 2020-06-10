Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный

Аэропорт на космодроме Восточный начнут возводить уже в этом году, такой срок назвала исполнительный директор по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Закончить работы предполагается в 2023-м.

Восточный — первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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