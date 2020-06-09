Путин поручил проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с «Росатомом» и РЖД проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России через Северный морской путь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Доклад нужно представить до 1 июля. Кроме того, правительству поручено в тот же срок совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) определить условия переноса сроков реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и специальных инвестиционных контрактов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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