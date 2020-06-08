Экспорт российского региона превысил 1,5 миллиарда долларов

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Краснодарского края превысил 1,5 миллиарда долларов за период с начала 2020 года. Продвижение техники за границу осуществляется при помощи Российского экспортного центра в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Ведущими отраслями промышленности региона в области экспорта являются металлургия, сельхозмашиностроение, производство химудобрений и электрооборудования.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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