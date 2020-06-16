Российский аэропорт возобновил прием дневных рейсов

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени Курчатова, реконструкция которого ведется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, возобновил прием рейсов в дневное время. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили ТАСС в авиагавани.

Там пояснили, что из-за реконструкции взлетно-посадочный полосы аэропорт не принимал дневные рейсы с 10 апреля. «Теперь ситуация поменялась, появилась возможность выполнять дневные рейсы. Челябинский аэропорт с 16 июня начал входить в прежний режим работы 24 на 7», — уточнили в воздушной гавани, отметив, что часть работ уже завершена.

Как пояснили в аэропорту, на данный момент подрядчик уже заменил светосигнальное оборудование и установил систему огней высокой интенсивности. Кроме того, завершены работы по расширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Реконструкция воздушной гавани ведется с ноября 2018 года. Как сообщил ранее первый заместитель министра транспорта России Александр Нерадько, всего на нее направлено более 10 миллиардов рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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