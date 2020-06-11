На мосту через Свиягу начали ставить последние опоры

На мосту через Свиягу, расположенном на трассе М-7, приступили к устройству двух последних железобетонных опор из пяти. Об этом сообщает портал Inkazan.

В общей сложности, реконструкция моста, построенного в 1996 году, обойдется в 4,6 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда будет израсходовано в этом году. Работы ведутся круглосуточно, на объекте трудятся 150 человек и более 60 единиц техники. В эксплуатацию его планируют ввести в 2023 году.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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