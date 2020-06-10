Найден способ развития российского экспорта

Российские власти пытаются найти способ для развития российского экспорта. Президент страны Владимир Путин поручил правительству, РЖД и Российскому экспортному центру (РЭЦ) в срок до 1 августа 2020 года рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки сельхозпродукции, сырья и продовольствия для этих целей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В целях стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия необходимо «рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом такой продукции», уточнили в Кремле.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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