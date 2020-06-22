Реконструкцию трассы в Крым профинансируют из российской «кубышки»

Реконструкцию трассы Новороссийск — Керчь профинансируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ), называемого российской «кубышкой». Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о реконструкции 21-километрового отрезка дороги А-290 (с 52-го по 73-й километр).

В числе других новых проектов, на которые будут выделены средства из ФНБ, — атомные ледоколы, терминал сжиженного природного газа «Утренний», ледовая арена в Новосибирске и проект «Сибирского кольцевого источника фотонов».

Строительство автотрассы Новороссийск—Керчь входит в принятый российским правительством «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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