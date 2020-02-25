Раскрыта стоимость связанного с Крымом нового мегапроекта

Раскрыта стоимость нового российского мегапроекта — автодороги из Краснодара до моста через Керченский пролив. Как сообщают «Ведомости», на строительство трассы протяженностью 119 километров уйдет почти 100 миллиардов рублей.

По данным газеты, 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной дороги (68 километров). На него из федерального бюджета выделят 59 миллиардов рублей. Контракт планируется заключить до конца марта.

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Возводить трассу начнут со стороны Крымского моста. Первый участок пройдет от развязки Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Он должен быть сдан 2024 году. На втором этапе автотрассу достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара. Дорога будет иметь девять развязок.

Издание также пишет, что всего маршруты в Крым обойдутся государству более чем в 500 миллиардов рублей. На Крымский мост без учета подъездных дорог потратили 228 миллиардов. Еще 40 миллиардов выделили на Дальний западный обход Краснодара, который начнут строить в этом году. Также в 166 миллиардов рублей оценивается трасса «Таврида» на самом полуострове.

О том, что Краснодар и Крымский мост соединят скоростной автодорогой, стало известно в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что нынешняя инфраструктура, обеспечивающая подъезд к Крымскому мосту, не справляется с растущим потоком автомобилей (около 36 тысяч машин в сутки).

Мегапроект — крупный инвестиционный проект высокой стоимости, имеющий долгосрочное влияние на развитие общества. Его целью является стимулирование экономического роста, создание инфраструктуры, решение больших социально-экономических задач.

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