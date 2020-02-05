Названа необходимая на российские мегапроекты сумма

На строительство российских мегапроектов может понадобиться более двух триллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Речь идет о проектах, вошедших в предварительный список Минтранса, составленный по поручению президента Владимира Путина. В него включили 62 объекта, для реализации которых может потребоваться выделение средств из Фонда национального благосостояния на возвратной основе.

По словам Белоусова, теперь в правительстве подключат к обсуждению рабочую группу Госсовета. «Будем отрабатывать, в установленный срок планируем завершить и получить результат», — сказал он.

Путин дал распоряжение подготовить список мегапроектов в конце января. Речь шла о проектах по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих областные центры, дорог, выходящих на федеральные трассы, и автодорожных обходов крупных городов. Реализация проектов важна для исполнения послания Федеральному собранию. Окончательный перечень должен быть сформирован до 1 июня 2020 года.

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