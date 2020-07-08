Изменен порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушения валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору. Об этом говорится в сообщении. опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Штраф будет составлять 1/150 ключевой ставки Центрального банка от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, в размере от 3 до 10 процентов суммы денежных средств, которые так и не поступили в банк в установленный срок, если контракт был заключен в рублях, или в размере от 5 до 30 процентов, если речь идет об иностранной валюте.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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