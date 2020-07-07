Российские власти решили расширить поддержку экспортеров. Минпромтомторг совместно с правительством и другими участниками национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на фоне пандемии коронавирусной инфекции и ее влияния на экономику готовит предложение по корректировке национального проекта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«В настоящее время формируются предложения по корректировке национального проекта, в том числе его показателей и мероприятий с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции. Проект изменений планируется утвердить на ближайшем заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам», — указали в ведомстве.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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