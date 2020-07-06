Российские власти высказались об ограничении экспорта продуктов

Ограничения экспорта продуктов из России сейчас не требуется, наша страна готова поставлять необходимые объемы продовольствия в другие страны. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Несмотря на временные ограничения экспорта ряда продукции из России, сегодня мы уже понимаем, что эти меры не потребуются в дальнейшем, и готовы поставлять необходимые объемы продовольствия странам, которые в этом нуждаются», — сказал он. Министр уточнил, что решения в этой области должны быть сбалансированы и учитывать множество факторов

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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