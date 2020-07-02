Россия начала экспорт антисептиков

Российские производители начали экспортные поставки антисептиков, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Препараты будут поставляться Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. «Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд "Септима", это антисептики, первая поставка уже уехала», — уточнил министр.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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