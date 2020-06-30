Определен срок поставки самолетов МС-21 заказчикам

Поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям могут начаться в конце 2021 года. Такой срок определил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«У нас сейчас получение российского сертификата типа ожидается около середины 2021 года. И годом позже — европейского. И в таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года», — уточнил глава ведомства. Он уточнил, что в пик пандемии доступ иностранным пилотам и специалистам EASA в Россию был закрыт.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!