Россия ужесточила правила экспорта древесины

С 29 июня Россия отказывается от временных таможенных деклараций на вывоз древесины с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточая правила экспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Реализация постановления не позволит скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов, пояснили в аппарате вице-премьера страны Виктории Абрамченко. «Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса», — подчеркнула она.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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