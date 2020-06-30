Допустимую скорость на ЦКАДе задумали увеличить

Допустимая скорость на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 километров в час. Финальное решение об этом будет принято до конца года, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Сейчас согласованная предварительно скорость составляет 130 километров в час. Кроме того, как говорил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, максимальная стоимость проезда по ЦКАДу составит 2,5 рубля за километр.

Строительство ЦКАД в Московской области началось в 2001 году, ее должны были достроить еще в 2014 году. Трасса пройдет в 50 километров от МКАД параллельно «Московскому малому кольцу». Предполагается, что четырехполосная дорога должна разгрузить столицу от транзитного грузового транспорта. Для завершения стройки нужно еще по крайней мере 15 миллиардов рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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