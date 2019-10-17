Строящемуся с 2001 года мегапроекту отказались снова давать деньги

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Минфин ответил отказом на просьбу Минтранса и госкорпорации «Автодор» о выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что эти деньги требуются для ликвидации «узких мест» ЦКАД. Однако финансовое ведомство ссылается на слова президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.

По словам председателя правления «Автодора», расходы на эти цели в бюджете действительно не предусмотрены. «"Узкие места" остаются в перечне объектов, которые требуют поиска денег», — заключил он, отметив, что в противном случае в ЦКАД не будет смысла.

Проект ЦКАД был утвержден в 2001 году. Предполагается, что четырехполосная кольцевая дорога разгрузит Москву от транзитного грузового транспорта. Заказчиком проекта выступил «Автодор».

ЦКАД должны были достроить еще в 2014-2018 годах, однако сроки переносились из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей, позже она выросла еще почти на 3 миллиарда. Ожидается, что дорогу полностью откроют к осени 2021 года.

Строительство ЦКАД также становилось поводом для уголовного дела. Так, бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха заподозрили в злоупотреблениях. По версии следствия, он «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния.

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