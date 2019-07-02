Строящийся с 2001 года мегапроект снова подорожал

Сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) официально перенесли на 2020-2021 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Помимо этого, стоимость ЦКАД выросла с 313,270 до 315,864 миллиарда рублей. Это увеличение цены будет покрыто из собственных средств «Автодора», а также за счет инвесторов. Изначально предполагалось, что строительство завершится в 2018 году, однако затем стало известно, что сроки перенесли на 2019 год. Позже сообщалось, что сдача проекта передвинулась еще раз — на 2021-й.
По поручению президента России Владимира Путина был сформирован оперативный штаб для мониторинга хода строительства, который должен следить за своевременным завершением проекта. Он составил график работ, согласно которому третий и пятый участки должны завершить в октябре 2020 года, четвертый участок — в октябре 2021-го. Теперь Медведев своим распоряжением внес эти сроки в паспорт проекта.
В апреле сообщалось, что на финансирование придется выделить еще около 19,8 миллиарда рублей. По данным Счетной палаты, деньги пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства: 12,3 миллиарда получат из допинвестиций концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов. В качестве компенсации недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД будет выделено 7,49 миллиарда рублей. Между тем в марте стало известно, что на строительство ЦКАД по предварительной смете дополнительно потребуется 44-45 миллиардов рублей из бюджета.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в России до 2024 года предполагается, в частности, увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и их общую протяженность, а также снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки.