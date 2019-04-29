На строящуюся с 2001 года дорогу решили выделить еще 20 миллиардов рублей

На финансирование Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) придется выделить еще около 19,8 миллиарда рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Эти деньги пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги. 12,3 миллиарда рублей составят допинвестиции концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 и 6,87 миллиарда рублей соответственно).

В качестве компенсации недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД будет выделено 7,49 миллиарда рублей. В 2019-2020 годах они должны были составить 22,43 миллиарда рублей.

В марте сообщалось, что на строительство ЦКАД по предварительной смете дополнительно потребуется 44-45 миллиардов рублей из бюджета. Проект был утвержден в 2001 году. Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.

Строительство ЦКАД планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика. В 2017-м стоимость строительства оценивали в 313 миллиардов рублей, но окончательная цена неизвестна. Открытие ЦКАД заявлено на осень 2021 года.

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